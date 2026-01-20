20 de janeiro é Dia de São Sebastião: Descubra o santo padroeiro de cada capital do Brasil
Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais.
Aracaju (SE) – São Cristóvão – Patrono dos viajantes e motoristas, é invocado por proteção em deslocamentos. Tradicionalmente, é representado como um homem forte carregando o Menino Jesus. Viveu no século e e é conhecido por sua dedicação ao serviço e à caridade. Celebrado em 25 de julho.
Belém (PA) – São José – Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.
Belo Horizonte (MG) – São José – Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.
Boa Vista (RR) – São Sebastião – Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais em 20 de janeiro.
Brasília (DF) – São João Bosco – Fundador da Sociedade de São Francisco de Sales (Salesianos), viveu de 1815 a 1888 e dedicou sua vida à educação e ao trabalho com jovens. Ele é conhecido por sua abordagem inovadora e carinhosa no ensino, ajudando muitos a se tornarem cidadãos produtivos. Sua festa é celebrada em 31 de janeiro.