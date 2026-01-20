Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

20 de janeiro é Dia de São Sebastião: Descubra o santo padroeiro de cada capital do Brasil

20 de janeiro é Dia de São Sebastião: Descubra o santo padroeiro de cada capital do Brasil

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais.

Crédito: Halleypo wikimedia commons

" class="op_lazy">

Aracaju (SE) – São Cristóvão – Patrono dos viajantes e motoristas, é invocado por proteção em deslocamentos. Tradicionalmente, é representado como um homem forte carregando o Menino Jesus. Viveu no século e e é conhecido por sua dedicação ao serviço e à caridade. Celebrado em 25 de julho.

Crédito: Domínio público

" class="op_lazy">

Belém (PA) – São José – Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.

Crédito: André Reinoso wikimedia commons

" class="op_lazy">

Belo Horizonte (MG) – São José – Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.

Crédito: Halley Pacheco de Oliveira - wikimedia commons

" class="op_lazy">

Boa Vista (RR) – São Sebastião – Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais em 20 de janeiro.

Crédito: HVL wikimedia commons

" class="op_lazy">

Brasília (DF) – São João Bosco – Fundador da Sociedade de São Francisco de Sales (Salesianos), viveu de 1815 a 1888 e dedicou sua vida à educação e ao trabalho com jovens. Ele é conhecido por sua abordagem inovadora e carinhosa no ensino, ajudando muitos a se tornarem cidadãos produtivos. Sua festa é celebrada em 31 de janeiro.

Crédito: Carlo Felice wikimedia commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar