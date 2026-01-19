Vitaminas: por que elas são essenciais para o funcionamento do corpo
Essas vitaminas se dividem em lipossolúveis (A, D, E e K) e hidrossolúveis (complexo B e C). A diferença influencia a forma de absorção, armazenamento e risco de excesso.
A vitamina A é importante para a visão, imunidade e saúde da pele. A falta pode causar cegueira noturna, e o excesso pode provocar toxicidade hepática; está em cenoura, abóbora e fígado.
A vitamina B1 (tiamina) atua no metabolismo energético e no sistema nervoso. A deficiência causa fraqueza e alterações neurológicas, enquanto o excesso é raro; aparece em cereais integrais e carnes.
A vitamina B2 (riboflavina) participa da produção de energia e da saúde da pele. Sua falta provoca lesões na boca e nos olhos; o excesso costuma ser eliminado na urina; está no leite e ovos.
A vitamina B3 (niacina) ajuda na circulação e no funcionamento do cérebro. A carência pode causar pelagra, e o excesso pode gerar rubor e sobrecarga hepática; é encontrada em carnes e amendoim.
A vitamina B5 (ácido pantotênico) é essencial para hormônios e energia celular. A deficiência é rara, assim como o excesso; aparece em quase todos os alimentos, como ovos e legumes.