Veja as origens curiosas dos nomes de pratos famosos

Macaron: O macaron teria chegado à França no século 16, levado da Itália por Catherine de Médici, onde era conhecido como “Doce da Rainha” e apreciado pela nobreza. Inicialmente, era um simples biscoito de amêndoas, sem recheio, feito com claras, açúcar e farinha de amêndoas.

Crédito: Chelsea Audibert/Unsplash