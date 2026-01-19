Veja as origens curiosas dos nomes de pratos famosos
Strogonoff: O strogonoff é um prato de origem ligada à Rússia imperial e recebeu esse nome em homenagem à família Stroganov.
Inicialmente restrito à aristocracia, o prato se espalhou pelo mundo e ganhou variações conforme a cultura de cada país. No Brasil, tornou-se um clássico, embora seja bem diferente da receita original russa feita com creme azedo.
Filé Oswaldo Aranha: Prato tradicional da culinária carioca, recebeu esse nome em homenagem ao diplomata gaúcho Oswaldo Aranha, frequentador do Restaurante Cosmopolita, no Rio de Janeiro, nas décadas de 1930 e 1940.
A receita surgiu a partir de suas preferências pessoais — filé alto com muito alho frito, acompanhado de arroz, farofa e batatas portuguesas — e fez tanto sucesso entre os clientes que acabou incorporada ao cardápio.
Cachorro-quente: O nome cachorro-quente surgiu a partir da popularização da salsicha frankfurter nos Estados Unidos, levada por imigrantes alemães no século 19.
A salsicha longa passou a ser chamada informalmente de dachshund sausage, em referência ao formato semelhante ao do cachorro da raça dachshund. Com o tempo, a expressão foi abreviada para “hot dog”.