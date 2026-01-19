Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja as origens curiosas dos nomes de pratos famosos

Veja as origens curiosas dos nomes de pratos famosos

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Strogonoff: O strogonoff é um prato de origem ligada à Rússia imperial e recebeu esse nome em homenagem à família Stroganov.

Crédito: Reprodução/ReceiUnilever Food Solutions

" class="op_lazy">

Inicialmente restrito à aristocracia, o prato se espalhou pelo mundo e ganhou variações conforme a cultura de cada país. No Brasil, tornou-se um clássico, embora seja bem diferente da receita original russa feita com creme azedo.

Crédito: Fernando Sadao Shiraishi/Pixabay

" class="op_lazy">

Filé Oswaldo Aranha: Prato tradicional da culinária carioca, recebeu esse nome em homenagem ao diplomata gaúcho Oswaldo Aranha, frequentador do Restaurante Cosmopolita, no Rio de Janeiro, nas décadas de 1930 e 1940.

Crédito: Reprodução

" class="op_lazy">

A receita surgiu a partir de suas preferências pessoais — filé alto com muito alho frito, acompanhado de arroz, farofa e batatas portuguesas — e fez tanto sucesso entre os clientes que acabou incorporada ao cardápio.

Crédito: Reprodução/Instagram @gladstonecampos

" class="op_lazy">

Cachorro-quente: O nome cachorro-quente surgiu a partir da popularização da salsicha frankfurter nos Estados Unidos, levada por imigrantes alemães no século 19.

Crédito: Freepik

" class="op_lazy">

A salsicha longa passou a ser chamada informalmente de dachshund sausage, em referência ao formato semelhante ao do cachorro da raça dachshund. Com o tempo, a expressão foi abreviada para “hot dog”.

Crédito: Hannah Chen/Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar