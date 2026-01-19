Saiba mais sobre Amy Madigan, atriz que venceu Ariana Grande em premiação
Ela desbancou as atrizes Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, de “Valor Sentimental”, Ariana Grande, de “Wicked: Parte 2” – gerando burburinho de fãs nas redes sociais – , Wunmi Mosaku, de “Pecadores”, e Teyana Taylor, de “Uma Batalha Após a Outra”.
O papel em “A Hora do Mal” (2025) também rendeu a Amy uma indicação ao Globo de Ouro 2026 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. O prêmio no Critics Choice Awards 2026, aliás, conecta sua história atual às raízes de uma trajetória que começou em sua cidade natal.
Nascida em 11 de setembro de 1950, em Chicago, no estado de Illinois, Amy é filha de Dolores Hanlon, atriz amadora de teatro comunitário, e do jornalista John J. Madigan. Assim, cresceu em ambiente culturalmente rico e passou a se interessar por música e teatro ainda no ensino médio.
Antes de seguir carreira artística, contudo, ela se formou em Filosofia pela Marquette University, em 1972. Sua base intelectual reforçou consideravelmente a profundidade que levaria aos palcos e telas.
Amy Madigan estudou música e chegou a cantar em bandas, o que a permitiu ganhar experiência musical que lhe deu ritmo e presença de palco. Logo, migrou para o teatro, onde desenvolveu sua técnica dramática. E, com isso, abriu caminho para o cinema.
Sua estreia cinematográfica ocorreu nos anos 1980, período fértil para novos talentos. Ela chamou atenção pela naturalidade e força interpretativa. Esses primeiros papéis revelaram sua versatilidade e, assim, ela rapidamente se consolidou em Hollywood.