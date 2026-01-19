Saiba mais sobre Amy Madigan, atriz que venceu Ariana Grande em premiação

No palco, Amy agradeceu ao elenco e à equipe em um discurso que destacou a importância da colaboração. Reforçou sua paixão pela arte e emocionou público e crítica com uma vitória que mandou recado: veteranos ainda têm espaço em Hollywood. O prêmio traduz a valorização da experiência, além de inspirar novas gerações de artistas.

Crédito: reprodução