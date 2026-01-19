Pura criatividade: Veja 16 prédios exóticos pelo mundo!
Alguns edifícios parecem contrariar a gravidade; outros lembram objetos, criaturas ou cenários de ficção científica. Confira a seguir 16 estruturas que são esquisitas, mas também fascinantes!
A Casa do Penhasco (Granada, Espanha): Essa casa foi construída enterrada na montanha e coberta por uma estrutura curva de concreto com escamas de zinco. Segundo o estúdio responsável, a solução foi mais econômica que métodos tradicionais.
Casa do Penedo (Fafe, Portugal): Construída em 1974 entre quatro grandes rochedos, a casa serviu inicialmente como refúgio rural de uma família local. Hoje, é usada apenas pelos proprietários durante as férias.
Drina River House (rio Drina, Sérvia): A casa foi construída em 1968 sobre uma rocha e surgiu como um refúgio criado por dois irmãos adolescentes para se protegerem das fortes correntezas. A estrutura já foi reconstruída várias vezes pela comunidade.
Inntel Hotel (Zaandam, Países Baixos): Construído em 2010, este hotel de 12 andares combina diversos estilos das tradicionais casas de madeira da região, desde residências mais nobres até cabanas de trabalhadores.
Arca de Konieczny (Cracóvia, Polônia): A casa do arquiteto Robert Konieczny não parece um barco à toa: ela foi projetada para resistir a deslizamentos de terra, comuns na região onde foi construída.