Pura criatividade: Veja 16 prédios exóticos pelo mundo!

Autor Flipar
Flipar Autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Alguns edifícios parecem contrariar a gravidade; outros lembram objetos, criaturas ou cenários de ficção científica. Confira a seguir 16 estruturas que são esquisitas, mas também fascinantes!

Crédito: Montagem/Wikimedia Commons/Divulgação/Domínio Público

" class="op_lazy">

A Casa do Penhasco (Granada, Espanha): Essa casa foi construída enterrada na montanha e coberta por uma estrutura curva de concreto com escamas de zinco. Segundo o estúdio responsável, a solução foi mais econômica que métodos tradicionais.

Crédito: Divulgação/Jesus Granada

" class="op_lazy">

Casa do Penedo (Fafe, Portugal): Construída em 1974 entre quatro grandes rochedos, a casa serviu inicialmente como refúgio rural de uma família local. Hoje, é usada apenas pelos proprietários durante as férias.

Crédito: Maksym Kaharlytskyi/Unsplash

" class="op_lazy">

Drina River House (rio Drina, Sérvia): A casa foi construída em 1968 sobre uma rocha e surgiu como um refúgio criado por dois irmãos adolescentes para se protegerem das fortes correntezas. A estrutura já foi reconstruída várias vezes pela comunidade.

Crédito: Reprodução/YouTube

" class="op_lazy">

Inntel Hotel (Zaandam, Países Baixos): Construído em 2010, este hotel de 12 andares combina diversos estilos das tradicionais casas de madeira da região, desde residências mais nobres até cabanas de trabalhadores.

Crédito: Wikimedia Commons/Zairon

" class="op_lazy">

Arca de Konieczny (Cracóvia, Polônia): A casa do arquiteto Robert Konieczny não parece um barco à toa: ela foi projetada para resistir a deslizamentos de terra, comuns na região onde foi construída.

Crédito: Divulgação/Olo Studio

