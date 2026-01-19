Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisadores encontram labirinto de pedra de 2 mil anos na Índia

Com cerca de 2 mil anos, a estrutura tem 15 metros de diâmetro e 15 circuitos concêntricos, demonstrando um planejamento de engenharia superior a outros achados da região.

Crédito: Reprodução/Sachin Patil

O desenho funde o estilo clássico mediterrâneo com a espiral central típica da Índia, conhecida como Chakravyuh (uma formação militar lendária do Mahabharata).

Crédito: Wikimedia Commons

O labirinto foi identificado de forma acidental durante atividades de conservação ambiental.

Crédito: Reprodução

Os pesquisadores estavam monitorando aves e outras espécies quando perceberam um padrão incomum no solo e logo alertaram os arqueólogos.

Crédito: Reprodução

O labirinto pode ter tido funções simbólicas, rituais ou práticas, possivelmente servindo como referência em antigas rotas comerciais que ligavam o interior da Índia à costa oeste e até a comerciantes do Império Romano.

Crédito: Reprodução

Especialistas também apontam conexões culturais e espirituais, relacionando a estrutura a tradições hindus, como o chakravyūha, associado a proteção e espiritualidade.

Crédito: Wikimedia Commons/VasuVR

