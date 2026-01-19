Pesquisadores encontram labirinto de pedra de 2 mil anos na Índia
Com cerca de 2 mil anos, a estrutura tem 15 metros de diâmetro e 15 circuitos concêntricos, demonstrando um planejamento de engenharia superior a outros achados da região.
O desenho funde o estilo clássico mediterrâneo com a espiral central típica da Índia, conhecida como Chakravyuh (uma formação militar lendária do Mahabharata).
O labirinto foi identificado de forma acidental durante atividades de conservação ambiental.
Os pesquisadores estavam monitorando aves e outras espécies quando perceberam um padrão incomum no solo e logo alertaram os arqueólogos.
O labirinto pode ter tido funções simbólicas, rituais ou práticas, possivelmente servindo como referência em antigas rotas comerciais que ligavam o interior da Índia à costa oeste e até a comerciantes do Império Romano.
Especialistas também apontam conexões culturais e espirituais, relacionando a estrutura a tradições hindus, como o chakravyūha, associado a proteção e espiritualidade.