Parque aquático paulista é o mais visitado da América Latina e 4º do mundo; conheça!
Apelidada de “Orlando Brasileira”, a cidade de Olímpia detém 25% dos parques aquáticos mais visitados do mundo.
Para 2026, a prefeitura espera atrair mais de um milhão de turistas apenas na alta temporada de verão de 2026. Conheça mais sobre o Thermas dos Laranjais!
O parque foi inaugurado em 1985 e permanece em funcionamento ao longo de todo o ano graças às suas águas quentes provenientes do Aquífero Guarani.
As temperaturas variam entre cerca de 26 °C e 38 °C, o que permite usufruir das atrações mesmo nos dias mais frescos.