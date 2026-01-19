Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parque aquático paulista é o mais visitado da América Latina e 4º do mundo; conheça!

Parque aquático paulista é o mais visitado da América Latina e 4º do mundo; conheça!

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Apelidada de “Orlando Brasileira”, a cidade de Olímpia detém 25% dos parques aquáticos mais visitados do mundo.

Crédito: Prefeitura de Olímpia/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Para 2026, a prefeitura espera atrair mais de um milhão de turistas apenas na alta temporada de verão de 2026. Conheça mais sobre o Thermas dos Laranjais!

Crédito: Prefeitura de Olímpia/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

O parque foi inaugurado em 1985 e permanece em funcionamento ao longo de todo o ano graças às suas águas quentes provenientes do Aquífero Guarani.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

As temperaturas variam entre cerca de 26 °C e 38 °C, o que permite usufruir das atrações mesmo nos dias mais frescos.

Crédito: Divulgação

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar