Os negócios variados e bilionários de Donald Trump pelo mundo

Do mercado imobiliário de luxo em Nova York aos cassinos de Atlantic City, passando por reality shows e empreendimentos internacionais, seus negócios sempre caminharam lado a lado com a autopromoção e uma estratégia agressiva de expansão. O Flipar mostra a seguir os negócios de Donald Trump!

Crédito: Domínio público/Wikimédia Commons

O empurrão do pai – Donald Trump herdou milhões de dólares do pai, Fred Trump, um influente incorporador imobiliário dos distritos de Brooklyn e do Queens, em Nova York, além de receber garantias financeiras decisivas para iniciar seus próprios negócios.

Crédito: Domínio público/Wikimédia Commons

Entrada em Manhattan – Nos anos 1970, Trump deixou os imóveis residenciais periféricos e apostou em Manhattan, buscando prestígio e visibilidade com grandes projetos no coração de Nova York.

Crédito: Reprodução do Facebook Myra Clergé

A virada do Grand Hyatt – A renovação do hotel Grand Hyatt, perto da Grand Central Station, foi seu primeiro grande sucesso e consolidou sua reputação como negociador agressivo.

Crédito: Divulgação Hotel Martinez

A Trump Tower – Inaugurada em 1983, a torre na Quinta Avenida é um arranha-céu que virou símbolo máximo da marca Trump, misturando luxo, espetáculo e autopromoção.

Crédito: Reprodução do Facebook Trump Tower New York

Expansão para os cassinos – Trump investiu pesado em cassinos de Atlantic City, como o Trump Taj Mahal, e o Trump Marina, financiados por dívidas elevadas, em uma aposta que mais tarde se revelaria insustentável.

Crédito: Reprodução do Youtube

