Ilha remota com 3 moradores anuncia vagas de emprego

Autor Flipar
Outra das três oportunidades é voltada para um casal ou família com experiência em atividades rurais.

Crédito: Saplings on Bardsey Island by David Bremner

Essa vaga é para começar em setembro de 2026 e prevê um período de transição ao longo do ano.

Crédito: Carreg Bach, Bardsey Island by David Bremner

A passagem custa em torno de 50 libras (R$ 362, na cotação atual), e as travessias dependem das condições climáticas e da procura.

Crédito: PublicDomainPictures/Pixabay

Atualmente, além dos poucos moradores humanos, a ilha é lar de cerca de 200 focas-cinzentas e 300 ovelhas, além de voluntários e trabalhadores sazonais que passam períodos no local.

Crédito: Flickr - gailhampshire

Com cerca de 2,5 km de extensão, Ynys Enlli também abriga uma Reserva Natural Nacional e uma Área de Especial Interesse Científico.

Crédito: Welsh Mountain Ewe, Bardsey Island by Rude Health

