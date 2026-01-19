Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Foi miss e modelo: brasileira é conhecida como a ‘freira mais bonita do mundo’

Foi miss e modelo: brasileira é conhecida como a ‘freira mais bonita do mundo’

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A  Congregação Sancta Dei Genitrix é liderada pelo padre ortodoxo José Ribamar R. Dias, famoso por ser ativo nas redes sociais, onde tem mais de 350 mil seguidores.

Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram

" class="op_lazy">

Ainda assim, ela manteve vínculos afetivos com a cidade mineira ao longo da adolescência, quando visitava familiares e frequentava locais como o Parque Mocambo, a Pracinha da Lagoa e o Clube Caiçaras.

Crédito: Wikimedia Commons/@VooSuavecomSom

" class="op_lazy">

Em entrevista ao g1, Kamila afirmou que sempre teve convicção de sua vocação e que a vida religiosa exige um sacrifício diário, vivido como expressão de amor e compromisso com Jesus.

Crédito: Montagem/Reprodução @servasdemariasantissima

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar