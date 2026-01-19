Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ferramentas de tradução em tempo real: uma revolução na comunicação mundial

Ferramentas de tradução em tempo real: uma revolução na comunicação mundial

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Em setembro, a Apple anunciou os novos AirPods Pro 3, que oferecem uma ferramenta de “tradução ao vivo”.

Crédito: Divulgação/Apple

" class="op_lazy">

Nela, o usuário ouve a tradução no fone e vê a transcrição no celular.

Crédito: Divulgação/Apple

" class="op_lazy">

A inovação é considerada um marco no uso prático da inteligência artificial e pode revolucionar viagens internacionais, atendimento ao público e interações num geral.

Crédito: Montagem/Divulgação/Apple

" class="op_lazy">

A nova função estará disponível para AirPods Pro 2 e 3, com suporte inicial a inglês (britânico e norte-americano), francês, alemão, português do Brasil e espanhol.

Crédito: Reprodução/Apple

" class="op_lazy">

Novas expansões para mandarim, japonês, coreano e italiano devem ser disponibilizadas em breve.

Crédito: Reprodução/Apple

" class="op_lazy">

Por um lado, especialistas alertam que a tecnologia ainda é imperfeita, com falhas ocasionais nas traduções.

Crédito: Freepik

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar