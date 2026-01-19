Ferramentas de tradução em tempo real: uma revolução na comunicação mundial
Em setembro, a Apple anunciou os novos AirPods Pro 3, que oferecem uma ferramenta de “tradução ao vivo”.
Nela, o usuário ouve a tradução no fone e vê a transcrição no celular.
A inovação é considerada um marco no uso prático da inteligência artificial e pode revolucionar viagens internacionais, atendimento ao público e interações num geral.
A nova função estará disponível para AirPods Pro 2 e 3, com suporte inicial a inglês (britânico e norte-americano), francês, alemão, português do Brasil e espanhol.
Novas expansões para mandarim, japonês, coreano e italiano devem ser disponibilizadas em breve.
Por um lado, especialistas alertam que a tecnologia ainda é imperfeita, com falhas ocasionais nas traduções.