Escova de dentes inteligente: higienização em 20 segundos

O dispositivo é capaz de higienizar todos os dentes ao mesmo tempo em apenas 20 segundos, reduzindo drasticamente o tempo normalmente dedicado à escovação.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal CNET

" class="op_lazy">

Ao contrário das escovas tradicionais, que exigem movimentos dente por dente, o equipamento tem formato semelhante ao de uma prótese, desenvolvido para se ajustar à arcada dentária.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal CNN

" class="op_lazy">

O uso é simples: o usuário posiciona o aparelho primeiro na parte inferior e depois na superior da boca, completando todo o processo em poucos segundos, bem abaixo dos dois minutos geralmente recomendados por dentistas.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal CNN

" class="op_lazy">

Desenvolvida pela empresa Y-Brush e apresentada na feira, a novidade não se limita à limpeza dos dentes.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal CNET

" class="op_lazy">

A tecnologia permite analisar o hálito e identificar sinais associados a diferentes condições de saúde, como diabetes, distúrbios no fígado e problemas bucais, incluindo inflamações gengivais.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal CNET

" class="op_lazy">

As informações coletadas podem ser enviadas para um aplicativo, onde ficam disponíveis para acompanhamento médico, abrindo caminho para um monitoramento contínuo e integrado da saúde do usuário.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal CNET

