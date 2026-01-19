Escova de dentes inteligente: higienização em 20 segundos
O dispositivo é capaz de higienizar todos os dentes ao mesmo tempo em apenas 20 segundos, reduzindo drasticamente o tempo normalmente dedicado à escovação.
Ao contrário das escovas tradicionais, que exigem movimentos dente por dente, o equipamento tem formato semelhante ao de uma prótese, desenvolvido para se ajustar à arcada dentária.
O uso é simples: o usuário posiciona o aparelho primeiro na parte inferior e depois na superior da boca, completando todo o processo em poucos segundos, bem abaixo dos dois minutos geralmente recomendados por dentistas.
Desenvolvida pela empresa Y-Brush e apresentada na feira, a novidade não se limita à limpeza dos dentes.
A tecnologia permite analisar o hálito e identificar sinais associados a diferentes condições de saúde, como diabetes, distúrbios no fígado e problemas bucais, incluindo inflamações gengivais.
As informações coletadas podem ser enviadas para um aplicativo, onde ficam disponíveis para acompanhamento médico, abrindo caminho para um monitoramento contínuo e integrado da saúde do usuário.