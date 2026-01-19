De socialite a empresária de sucesso e artista: Paris Hilton se diz ‘sobrevivente’; saiba do quê
Nascida em Nova York em 1981, Paris é bisneta de Conrad Hilton, fundador da rede Hilton Hotels, filha de Kathy e Richard Hilton, e cresceu entre Beverly Hills e Manhattan – luxo e exposição midiática –, absorvendo desde cedo o universo da elite americana.
Ainda adolescente, assinou contrato com a Trump Model Management. Assim, iniciou carreira como modelo e rapidamente chamou atenção pelo estilo ousado e presença constante em eventos e capas de revistas.
Nos anos 2000, Paris foi proclamada “líder It Girl de Nova York”, tornando-se presença constante em tabloides e símbolo de uma geração marcada por festas, moda extravagante e relacionamentos midiáticos. Assim, consolidou sua imagem como ícone de moda e comportamento.
Em 2003, a divulgação bombástica de uma fita de cunho pessoal coincidiu com a estreia de “The Simple Life”, que a projetou internacionalmente como estrela global da televisão. A atração, que também teve Nicole Richie, durou cinco temporadas.
Contudo, em vez de o episódio destruir sua carreira, impulsionou sua notoriedade global. Desse modo, ela mostrou sua capacidade de transformar crises em oportunidades.
Em 2006 lançou o álbum “Paris”, com hits como “Stars Are Blind”, explorando pop e dance e mostrando sua versatilidade artística. Mais tarde reinventou-se como DJ, apresentando-se em grandes festivais e clubes internacionais.