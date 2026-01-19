Crise ambiental atinge o Lago Maracaibo, o maior da América Latina
Segundo reportagem da revista “Veja”, as águas que um dia foram símbolo de riqueza para o país estão impregnadas de petróleo cru, resíduos sólidos, esgoto doméstico e microalgas tóxicas, dando à enorme massa d’água uma coloração verde-escura e um odor ácido que se espalha pelas margens.
Especialistas ambientais alertam que décadas de exploração petrolífera intensiva, infraestrutura obsoleta e ausência de tratamento adequado de resíduos transformaram o lago em um dos corpos d’água mais contaminados da América Latina, comprometendo a vida aquática e a saúde das comunidades ribeirinhas.
Em várias áreas, tubulações antigas liberam óleo constantemente, instalações deterioradas liberam poluentes e nutrientes excessivos, como nitrogênio e fósforo, alimentam florescências de cianobactérias – conhecidas localmente como “verdin” – cuja toxicidade prejudica peixes, crustáceos e pode afetar seres humanos.
Com mais de 13 mil quilômetros quadrados de extensão, o Lago Maracaibo é uma das maiores e mais antigas massas d’água do planeta, com registros geológicos que apontam entre 20 e 36 milhões de anos de existência, o que o torna um dos lagos mais antigos do mundo.
A forma atual do lago é de uma grande baía salobra conectada ao Caribe pelo estreito de Tablazo, resultado de transformações naturais e interferências humanas ao longo dos séculos.
Alimentado por numerosos rios, o maior deles o Catatumbo, o lago cruzou um longo percurso desde sua ocupação por povos indígenas até tornar-se peça central nos processos de colonização espanhola e construção da identidade venezuelana no fim do século 16.