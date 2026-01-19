Cassinos espalhados pelo mundo: Do glamour europeu à fama de Las Vegas
Eles concentram hotéis icônicos, restaurantes premiados, espetáculos grandiosos e arquitetura marcante. O Flipar mostra a seguir alguns desses cassinos!
Capital mundial dos cassinos – Las Vegas concentra dezenas de complexos gigantescos, unindo jogos, hotéis, shows e gastronomia. A cidade transformou o jogo em indústria de entretenimento em escala global.
Os mais famosos – Bellagio, Caesars Palace e MGM Grand estão entre os nomes mais emblemáticos da cidade. São símbolos de luxo, grandiosidade e da imagem internacional de Las Vegas.
Outros destaques de Las Vegas – Wynn, Venetian, Mirage, Luxor e Mandalay Bay ampliam a diversidade de estilos e experiências. Cada um aposta em temas arquitetônicos e públicos distintos.
Macau (China) – Principal polo mundial do jogo em receita, supera Las Vegas nesse quesito. Combina cassinos monumentais com forte influência cultural chinesa.
Singapura – Sede de dois resorts integrados de luxo, como o Marina Bay Sands. O modelo alia jogo, arquitetura futurista e forte controle estatal.