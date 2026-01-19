Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casamento secreto e bordão atemporal: curiosidades da carreira de Solange Couto

Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Solange Couto tem 45 anos de carreira na TV e mais de 20 novelas no currículo.

Crédito: Reprodução/Instagram

O papel foi apontado por ela como um dos momentos mais especiais de sua trajetória profissional.

Crédito: Reprodução

Na vida pessoal, Solange é mãe de três filhos — Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamin — e avó de três netos.

Crédito: Arquivo pessoal

Entre 1974 e 1980, Solange foi casada com o cantor Sidney Magal, relacionamento que manteve em segredo na época.

Crédito: Montagem/Divulgação/Reprodução Instagram

