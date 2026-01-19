Casamento secreto e bordão atemporal: curiosidades da carreira de Solange Couto

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Entre 1974 e 1980, Solange foi casada com o cantor Sidney Magal, relacionamento que manteve em segredo na época.

Na vida pessoal, Solange é mãe de três filhos — Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamin — e avó de três netos.

O papel foi apontado por ela como um dos momentos mais especiais de sua trajetória profissional.

Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Solange Couto tem 45 anos de carreira na TV e mais de 20 novelas no currículo.

Dando o que falar no camarote do BBB 26, a atriz Solange Couto tem uma vasta carreira na televisão brasileira; relembre sua trajetória e curiosidades!

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.