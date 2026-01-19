Brasileiros encontram fóssil de caranguejo de 85 milhões de anos na Antártica
O animal identificado, Sabellidromites santamarta, pertence à família Dynomenidae, considerada relicta, pois já foi muito mais diversificada no passado. Segundo o paleontólogo Daniel Lima, da Universidade Regional do Cariri, hoje restam apenas 22 espécies viventes e 42 fósseis, em áreas restritas do planeta.
Fontes de proteína magra e nutrientes, caranguejos e siris possuem carnes macias e são pratos consumidos em áreas litorâneas pelo Brasil. Assim, fora da gastronomia, esses crustáceos têm suas diferenças na construção física e no habitat em que podem viver.
Os caranguejos e siris pertencem à infraordem Brachyura dos crustáceos, que tiveram origem no período Jurássico, há cerca de 180 milhões de anos.
Os ancestrais dos caranguejos tinham formas diversas, com características como olhos compostos grandes e apêndices em forma de remo.
A evolução dos caranguejos e siris envolveu adaptações a diferentes habitats, incluindo ambientes marinhos, de água doce e terrestres. Os siris, por exemplo, desenvolveram membros adaptados à natação.
A principal diferença entre caranguejos e siris reside no formato das patas traseiras. Os primeiros as apresenta de forma pontiagudas e finas, mais adequadas para andar e escalar.