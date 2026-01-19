Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro está na lista dos 20 hotéis mais surpreendentes do mundo

A seleção se apoiou em acesso privilegiado a destinos isolados, experiências marcantes, compromisso com a sustentabilidade e eficiência na hospitalidade. Confira o ranking!

Crédito: Reprodução de Instagram

20º) Cloud Camp, Estados Unidos: Localizado a 2.800 metros na Floresta Nacional de Pike, o hotel só é acessado a cavalo, caminhadas de três horas ou veículos 4×4. À noite, os hóspedes podem observar o céu hiperestrelado ao redor da fogueira.

Crédito: Reprodução do Instagram @cshuemake

19º) Wickaninnish Inn, Canadá: Esse hotel, que fica rodeado pela floresta e pelo Oceano Pacífico, se torna ponto de observação da chamada “temporada das tempestades” de novembro a fevereiro, na qual os hóspedes podem ver ondas de até 7 metros!

Crédito: Reprodução do Instagram @wickinnbc

18º) Ponant Le Commandant Charcot, Polo Norte e Antártida: As experiências a bordo desse navio quebra-gelo incluem passeios de caiaque entre icebergs e de aventuras com trenós puxados por cães.

Crédito: - U.S. Coast Guard photograph by Cmdr. Krystyn Pecora/Wikimédia Commons

17º) Silver Origin, Galápagos, Equador: O navio foi projetado especialmente para o arquipélago equatoriano e oferece suítes espaçosas, serviço de mordomo e práticas sustentáveis, como ausência de plástico e navegação sem âncoras para preservar o fundo do mar.

Crédito: Divulgação

16º) Four Seasons Explorer, Palau: Os hóspedes desse megaiate de luxo contam com um centro de mergulho cinco estrelas, no qual é possível observar recifes de corais e mais de 1.400 espécies de peixes.

Crédito: Reprodução do Instagram @fsexplorerpalau

