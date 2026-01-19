Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arqueólogos descobrem igreja turca que era usada como hospital romano no século 2

Isso porque eles notaram que a igreja havia sido construída sobre o que foi originalmente um centro de saúde romano dos séculos 2 e 3 d.C.

Crédito: Reprodução/YouTube

A descoberta ocorreu em um sítio incluído na Lista Provisória do Patrimônio Mundial da UNESCO, situado dentro de uma área monástica murada.

Crédito: Reprodução/YouTube

Os pesquisadores estimam que o espaço funcionou continuamente por cerca de 1.200 anos, passando de hospital romano a centro religioso cristão e, posteriormente, apresentando vestígios do período islâmico.

Crédito: Reprodução/YouTube

A identificação como hospital foi confirmada pela presença de diversos instrumentos médicos antigos no local.

Crédito: Reprodução/YouTube

O achado revela a transição cultural e religiosa do Império Romano após a consolidação do Cristianismo e, por fim, ao domínio turco.

Crédito: Reprodução/YouTube

Kaunos foi uma antiga cidade situada no sudoeste da atual Turquia, próxima à costa do mar Egeu e ao rio Dalyan, na província de Muğla.

Crédito: Reprodução/YouTube

