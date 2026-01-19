Após intervalo de sete anos, Brian De Palma prepara novo longa-metragem
O cineasta norte-americano está à frente de “Sweet Vengeance” (“Doce Vingança”, em tradução livre), um thriller que tem filmagens previstas para acontecer em Portugal ainda em 2026. A informação foi revelada pelo site “The Film Stage”.
A produção ficará a cargo da RT Features, empresa do brasileiro Rodrigo Teixeira. O projeto começou a ganhar forma em 2018. Na época, De Palma deixou claro que a narrativa seria baseada em dois casos reais de assassinato, explorando a estética e a estrutura do gênero true crime.
Em um primeiro momento, o ator Wagner Moura chegou a ser anunciado como protagonista do longa, mas o brasileiro acabou deixando o projeto. Até agora, nenhum outro nome foi confirmado no elenco. A expectativa é que “Sweet Vengeance” chegue ao circuito comercial em 2027.
Brian De Palma nasceu em 11 de setembro de 1940, em Newark, no estado de Nova Jersey, e construiu uma trajetória marcante no cinema norte-americano a partir da virada dos anos 1960 para os 1970.
Sua estreia no cinema aconteceu no circuito independente, com comédias satíricas e filmes de baixo orçamento que já demonstravam inquietação estética e influência direta do cinema europeu, especialmente da obra do britânico Alfred Hitchcock.
Aos poucos, De Palma passou a ganhar espaço na indústria cinematográfica, consolidando-se como um dos nomes associados à chamada Nova Hollywood, movimento que renovou o cinema americano nos anos 1970 ao abrir espaço para diretores autorais dentro do sistema dos grandes estúdios.