Após intervalo de sete anos, Brian De Palma prepara novo longa-metragem

Nessas obras, consolidou recursos narrativos e visuais que se tornariam sua assinatura, como o uso de longos planos-sequência, telas divididas, movimentos de câmera elaborados e sequências quase silenciosas, nas quais a imagem assume papel central na construção do suspense.

Crédito: Reprodução do Flickr Promoción de Las Palmas de Gran Canaria