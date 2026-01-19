Amy Poehler: a carreira da comediante que venceu melhor podcast no Globo de Ouro
A primeira vencedora da premiação foi a atriz e comediante Amy Poehler, reconhecida pelo podcast “Good Hang with Amy Poehler”, marcado por conversas leves, bem-humoradas e espontâneas com nomes conhecidos de Hollywood.
A atração é estruturada como uma série de entrevistas nas quais Amy Poehler recebe convidados para diálogos descontraídos sobre trajetórias profissionais, experiências pessoais e aspectos do cotidiano.
Os episódios inaugurais, lançados em 18 de março de 2025, tiveram como participantes os atores Tina Fey e Martin Short, ambos amigos de longa data da apresentadora e figuras consagradas da indústria do entretenimento.
Em novembro de 2024, Amy esteve no Governors Awards, na Califórnia, e sua passagem no tapete vermelho gerou repercussão nas redes sociais do Brasil devido às semelhanças que usuários notaram entre ela e a atriz Vera Fischer.
Amy Poehler nasceu em Newton, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 16 de setembro de 1971.
Durante o período universitário, ela deu os primeiros passos no humor ao integrar o grupo de improvisação My Mother’s Fleabag, experiência que ajudou a definir os rumos de sua trajetória artística.