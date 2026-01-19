A trajetória de Rhea Seehorn, atriz vencedora do Globo de Ouro por ‘Pluribus’
A premiação foi entregue durante a cerimônia do Golden Globe Awards 2026, realizada em Los Angeles, e representou a primeira vitória da atriz no evento, após anos sendo lembrada e elogiada por atuações anteriores.
Na série, Seehorn dá vida a Carol Sturka, personagem central da trama criada por Vince Gilligan, o mesmo responsável por sucessos como “Breaking Bad” e “Better Call Saul”. Pelo trabalho, ela também venceu o Critics Choice Awards 2026.
Na categoria, a atriz superou nomes consagrados e performances de destaque da televisão recente: Kathy Bates por “Matlock”, Britt Lower por “Ruptura”, Helen Mirren por “Terror da Máfia”, Bella Ramsey por “The Last of Us” e Keri Russell por “The Diplomat”.
Nascida em 1972 no estado americano da Virginia, Rhea Seehorn se dedicou inicialmente a estudar artes plásticas, formação que influenciou sua relação com o corpo, o silêncio e a composição emocional das cenas.
A decisão de migrar para a atuação veio aos poucos, após experiências no teatro e pequenos trabalhos na televisão.
Nos primeiros anos em Hollywood, Seehorn transitou por séries de comédia e produções episódicas, muitas vezes em papéis coadjuvantes, que lhe deram visibilidade, mas ainda não exploravam plenamente seu potencial dramático.