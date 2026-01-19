A magia de ‘A Feiticeira’, seriado eternizado na TV e que está no streaming
A série clássica está disponível no catálogo da Sony dentro do Prime Video. Assim, os assinantes podem revisitar todas as temporadas dessa produção que marcou época na TV mundial nos anos 1960 e 1970. O formato atual se dá em episódios em média de 25 minutos, com áudio em inglês e opções de legendas em português.
Reconhecida mundialmente e transmitida em dezenas de países onde foi exibida, a obra foi criada por Sol Saks e teve como protagonistas Elizabeth Montgomery e Agnes Moorehead. O papel masculino principal foi interpretado por Dick York entre 1964 e 1969, sendo posteriormente assumido por Dick Sargent até 1972.
Exibida originalmente de 1964 a 1972, a série transmitida na ABC norte-americana ganhou grande popularidade no final dos anos 60 e o início dos anos 70, quando consolidou sua fama e exibição no Brasil.
Não à toa, portanto, “A Feiticeira” se tornou a segunda atração mais vista nos Estados Unidos em seu ano de estreia e a mais longa série televisiva com temática sobrenatural durante aquelas duas décadas.
As duas temporadas iniciais foram exibidas em preto e branco. A mudança veio na terceira, quando episódios passaram a ser gravados em cores, seguindo a evolução tecnológica da TV. No fim dos anos 1990, os capítulos das duas temporadas iniciais ganharam tratamento digital e foram colorizados por computador.
Samantha, interpretada por Elizabeth Montgomery, tornou-se ícone da televisão da época, pois sua personagem equilibrava magia e vida doméstica, refletindo dilemas modernos com charme.