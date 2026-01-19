‘Jeannie é um Gênio’ no streaming: descubra curiosidades sobre o seriado
O escritor Sidney Sheldon criou o seriado, que permaneceu no ar por cinco temporadas entre 1965 e 1970, somando 139 episódios, e cuja proposta inicial era competir diretamente com “A Feiticeira”.
A ideia nasceu do filme “Um Gênio Entrou Lá em Casa” (The Brass Bottle, 1964), dirigido por Harry Keller, que inspirou Sheldon a transformar a premissa em uma sitcom repleta de charme e imaginação.
Barbara Eden, hoje com 94 anos, foi a única atriz loura testada para o papel de Jeannie, a protagonista. Sheldon preferia uma morena inicialmente, mas dentre as testadas, Barbara mostrou ser a melhor escolha. A presença carismática da atriz definiu a identidade da personagem para sempre e o tom da série.
A famosa garrafa de Jeannie era, na verdade, um frasco de licor Jim Beam, estilizado para se tornar um dos objetos mais icônicos da TV. Criado como modelo exclusivo de Natal, foi levado a Sheldon pelo diretor Gene Nelson. Ao longo dos anos, 12 exemplares foram usados, primeiro na cor verde e depois em versões rosa e púrpura.
A temporada de estreia foi exibida em preto e branco, afinal, a NBC não acreditava que a série iria vingar. Contudo, o resultado foi um grande sucesso e logo veio a migração para o colorido, o que ampliou o encanto visual da série e destacou ainda mais os cenários mágicos. Assim, é comum achar a primeira temporada colorizada.
O ator Michael Ansara, marido de Barbara Eden, participou de alguns episódios, trazendo curiosidade extra para os fãs que acompanhavam o casal também fora das telas. Em algumas ocasiões, ele podia ser visto como um gênio azul.