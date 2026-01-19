‘Jeannie é um Gênio’ no streaming: descubra curiosidades sobre o seriado

A temporada de estreia foi exibida em preto e branco, afinal, a NBC não acreditava que a série iria vingar. Contudo, o resultado foi um grande sucesso e logo veio a migração para o colorido, o que ampliou o encanto visual da série e destacou ainda mais os cenários mágicos. Assim, é comum achar a primeira temporada colorizada.

Crédito: reprodução