‘Be Good’: entenda os protestos no Globo de Ouro contra política anti-imigração de Donald Trump
Sem discursos diretos no palco, a manifestação ocorreu de forma simbólica e ganhou visibilidade ao longo do tapete vermelho e das entrevistas concedidas durante o evento.
Nomes como Jean Smart, Mark Ruffalo e Wanda Sykes optaram por usar broches personalizados presos à altura do peito, mantendo-os em evidência ao longo de toda a noite.
O gesto teve como objetivo criticar o governo de Donald Trump e prestar homenagem a Renee Good, cidadã norte-americana morta a tiros por um agente federal de imigração em Minneapolis, poucos dias antes da premiação.
Os broches traziam a inscrição “Be Good”, expressão que pode ser traduzida como “Seja bom”, mas que também faz referência direta ao sobrenome de Renee.
Em entrevista ao jornal “USA Today”, o ator Mark Ruffalo explicou a iniciativa e afirmou que o gesto era dedicado a Renee Nicole Good. Ele aproveitar o momento para fazer duras críticas à política externa e interna dos Estados Unidos na atual gestão presidencial.
Na mesma declaração, o ator acusou o presidente de desprezar leis internacionais e afirmou que o país vive um momento de grande instabilidade moral e política. “Estamos no meio de uma guerra com a Venezuela, que invadimos ilegalmente. Ele (Trump) está dizendo ao mundo que as leis internacionais não importam para ele. A única coisa que importa é sua própria moral”, declarou.