Tradição e simbolismo: o cachimbo segue presente, mas prejudica a saúde
O cachimbo é composto por um fornilho, onde se coloca o fumo, e um tubo ou haste, que direciona a fumaça ao fumante. Ele é valorizado por sua construção artesanal, feita de materiais como madeira, cerâmica ou argila, e pela experiência mais lenta e reflexiva que proporciona.
Existem diversos tipos de cachimbos, como os clássicos de madeira briar, os de argila tradicional e os de espuma do mar (meerschaum). Cada um oferece estilos de fumo diferentes, sendo escolhidos por estética, durabilidade e impacto no sabor do tabaco.
Algumas marcas icônicas incluem Dunhill (Inglaterra), Peterson (Irlanda) e Savinelli (Itália). Essas empresas são reconhecidas pela alta qualidade e sofisticação de seus cachimbos, que atraem colecionadores e aficionados no mundo inteiro.
Os principais produtores de cachimbos incluem países europeus como Itália, Dinamarca e França, conhecidos pela fabricação artesanal e de luxo.
Outros produtores relevantes são a Turquia, com seus cachimbos de espuma do mar, e os Estados Unidos, que também têm marcas renomadas
Países como Inglaterra, Dinamarca, Irlanda e França , todos na Europa, mantêm uma longa tradição no uso do cachimbo.