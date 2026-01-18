Soube dessa? Voluntário tenta ‘limpar’ espelho em museu e estraga obra de arte
O espelho da instalação de Chen Sung-chih tinha 40 anos de poeira como parte da arte, segundo o Metro. A peça não pôde ser restaurada, e o museu avalia compensação com o artista e a seguradora. A instalação de Chen reúne espelhos antigos, tecidos e materiais de construção, e aborda temas como memória e transformação.
As obras de arte moderna vira e mexe sofrem com mal-entendidos e enganos. Em outubro de 2024, um operador de elevador do LAM Museum, na Holanda, jogou fora por engano uma obra feita com duas latas de cerveja.
A peça, intitulada All the Good Times We Shared, I Miss Them, fazia parte de uma mostra de arte contemporânea. Um comunicado divulgado pelo LAM Museum disse que “as latas foram cuidadosamente desenhadas à mão com acrílico, com cada detalhe reproduzido meticulosamente”.
As latas foram recuperadas de um saco de lixo, limpas, e colocadas em um pedestal na entrada do museu.
Em 2015, uma faxineira em um museu no norte da Itália confundiu uma instalação artística com sujeira e acabou “limpando” a peça acidentalmente.
Até o Google entrou na brincadeira na época: “Já estou me preparando para visitar o museu e ver essa instalação de perto”, publicou o perfil oficial da empresa.