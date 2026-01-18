Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sistema de corais do Brasil: um dos maiores do mundo

Sistema de corais do Brasil: um dos maiores do mundo

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Anteriormente, pensava-se que as áreas de corais no Nordeste, Sudeste e Amazônia eram separadas. No entanto, os pesquisadores descobriram que a extensão da Guiana Francesa ao sudeste brasileiro, com 4 mil km, constitui um único sistema.

Crédito: Acervo ICMBio

" class="op_lazy">

Com isso, a pesquisa confirmou a existência de um vasto sistema de corais ao longo da costa semiárida do Nordeste, incluindo Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, com cerca de 1.000 km.

Crédito: Reprodução/Globoplay

" class="op_lazy">

Um dos 23 autores da pesquisa, o professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Marcelo Soares, disse: “O sistema da costa da Amazônia, que começa na Guiana Francesa e passa pelo Pará, Amapá e Maranhão está conectado ao da costa semiárida. Esses dois sistemas estão conectados ao da costa leste do Brasil, que é Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, chegando até o Sudeste”.

Crédito: Creative Commons

" class="op_lazy">

O professor brasileiro também destacou a diferença dos corais brasileiros para a Grande Barreira de Corais na Austrália.

Crédito: www.sema.ce.gov.br

" class="op_lazy">

Segundo ele, enquanto na Austrália o sistema de corais é mais raso e as águas são cristalinas, aqui a maior parte está nas profundezas e só pode ser observada por mergulho, uso de satélites, vídeos e fotos.

Crédito: Imagem de joakant por Pixabay

" class="op_lazy">

A descoberta oferece ao Brasil uma chance única para explorar de forma sustentável essas riquezas. De acordo com o pesquisador, estudos indicam que cada hectare de recife gera US$ 355 mil por ano para a sociedade.

Crédito: Imagem de Pexels por Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar