Sistema de corais do Brasil: um dos maiores do mundo
Anteriormente, pensava-se que as áreas de corais no Nordeste, Sudeste e Amazônia eram separadas. No entanto, os pesquisadores descobriram que a extensão da Guiana Francesa ao sudeste brasileiro, com 4 mil km, constitui um único sistema.
Com isso, a pesquisa confirmou a existência de um vasto sistema de corais ao longo da costa semiárida do Nordeste, incluindo Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, com cerca de 1.000 km.
Um dos 23 autores da pesquisa, o professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Marcelo Soares, disse: “O sistema da costa da Amazônia, que começa na Guiana Francesa e passa pelo Pará, Amapá e Maranhão está conectado ao da costa semiárida. Esses dois sistemas estão conectados ao da costa leste do Brasil, que é Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, chegando até o Sudeste”.
O professor brasileiro também destacou a diferença dos corais brasileiros para a Grande Barreira de Corais na Austrália.
Segundo ele, enquanto na Austrália o sistema de corais é mais raso e as águas são cristalinas, aqui a maior parte está nas profundezas e só pode ser observada por mergulho, uso de satélites, vídeos e fotos.
A descoberta oferece ao Brasil uma chance única para explorar de forma sustentável essas riquezas. De acordo com o pesquisador, estudos indicam que cada hectare de recife gera US$ 355 mil por ano para a sociedade.