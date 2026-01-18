São Lourenço, 98 anos: cidade atrai pela prestigiada qualidade das águas
O Parque das Águas é a principal atração de São Lourenço, essencial para a história e o desenvolvimento da cidade. Suas fontes de água mineral, descobertas no século XIX, tornaram-se conhecidas pelos benefícios terapêuticos, levando à criação da Cia. das Águas Minerais e ao crescimento da região.
O parque preserva sua história e oferece experiências de relaxamento, como banhos e massagens terapêuticas, além de contato com a natureza. Visitantes do Brasil e do exterior buscam suas águas puras e cristalinas.
O Trem das Águas proporciona um passeio nostálgico a bordo da locomotiva a vapor 1424, de 1927. O trajeto de 20 km (ida e volta) segue até Soledade de Minas, margeando o Rio Verde e passando por belas paisagens.
A viagem dura duas horas, incluindo uma parada em Soledade, onde os turistas encontram uma feira de artesanato e comidas locais. Durante o percurso, violeiros animam os passageiros com músicas populares.
O trem conta com antigos vagões de madeira e aço carbono, e há possibilidade de fretamento para grupos e excursões. Na estação de São Lourenço, os visitantes podem visitar feiras de artesanato, lojas e um bar. A cidade também oferece atrações como charretes e teleférico.
A Montanha Sagrada é um dos pontos mais icônicos de São Lourenço, unindo natureza e espiritualidade. Situada no ponto mais alto da cidade, oferece trilhas acessíveis e uma vista panorâmica deslumbrante.