Saiba o que era a ‘Cidade Proibida’, um dos lugares mais emblemáticos da China

O Salão da Suprema Harmonia é o maior edifício da Cidade Proibida e servia para cerimônias, tais como coroações e celebrações. Com tronos e decorações douradas, reforçava a autoridade imperial. Assim, era palco de rituais que legitimavam o poder perante a corte e o povo.

Crédito: reprodução/ tripadvisor