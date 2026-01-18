Saiba o que era a ‘Cidade Proibida’, um dos lugares mais emblemáticos da China
Hoje, transformada em museu, guarda tesouros artísticos e arquitetônicos que narram a história da China. Assim, visitar a Cidade Proibida é mergulhar em um universo de tradição, poder e beleza.
A Cidade Proibida começou a ser erguida em 1406, sob ordens do imperador Yongle da dinastia Ming. Milhares de trabalhadores e artesãos, durante 14 anos, criaram um complexo monumental que refletia a grandiosidade imperial e a harmonia entre arquitetura e filosofia chinesa.
O nome original é Zǐjìnchéng, que significa “Cidade Púrpura Proibida”. A cor púrpura remete à estrela polar, símbolo da morada celestial do imperador. Já o termo “proibida” indicava que apenas membros da corte e pessoas autorizadas podiam entrar.
O complexo, que ocupa 720 mil metros quadrados e quase 1.000 edifícios entre pátios e corredores, tem construções que seguiram um eixo central rigoroso, refletindo a hierarquia social. Assim, cada detalhe da estrutura reforça a ideia de que o imperador era o elo entre o céu e a terra.
Durante sua história, a Cidade Proibida abrigou 24 imperadores, e cada governante deixou marcas arquitetônicas e culturais. Portanto, o espaço não é apenas físico, mas também um testemunho vivo do legado e transformação do poder imperial.
Sua arquitetura é carregada de simbolismo. As cores vermelha e dourada predominam, representando prosperidade e autoridade. Número de colunas, degraus e portas seguem padrões do pensamento confucionista e taoista. Assim, cada elemento transmite mensagens de ordem e equilíbrio.