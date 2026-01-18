Robbie Williams revela ter Síndrome de Tourette e fala de ansiedade nos palcos
Robbie contou que precisa se preparar como um atleta para disfarçar suas dificuldades nos palcos. Sua sinceridade abriu espaço para mais discussões sobre a doença, reforçando a vulnerabilidade de quem é acometido pela síndrome.
No dia 7 de Junho, aliás, é Dia Nacional da Síndrome de Tourette no Brasil. Trata-se de um transtorno neuropsiquiátrico hereditário caracterizado por diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal. Foi estudado pelo médico francês Gilles de La Tourette (1857-1904), recebendo seu nome.
Foi a Síndrome de Tourette que provocou o afastamento do cantor Lewis Capaldi dos palcos, por exemplo.
Capaldi foi indicado ao Grammy Awards para Canção do Ano e ganhou o Brit Awards de 2020 de música do ano. Ele também ganhou o Brit Awards de melhor artista novo.
Mas, com apenas 26 anos, anunciou uma pausa na carreira musical, em junho de 2023, para fazer o tratamento. Ele chegou a retornar ao palco após três semanas, mas acabou precisando da ajuda do público para terminar um show em Glastonburry.
Ao perceber que necessitaria de tratamento mais longo, o cantor anunciou a interrupção da carreira, sem prazo determinado. Capaldi só voltou a fazer shows em 2025.