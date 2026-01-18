Riacho do Ipiranga: testemunha do grito da Independência ainda ‘sobrevive’
Além do simbólico riacho, o parque abriga três ícones tombados como patrimônio histórico e cultural: o Museu do Ipiranga, o Monumento à Independência e a Casa do Grito. Juntos, formam um complexo tombado como patrimônio histórico e cultural.
Foi, aliás, às margens do Riacho do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com o famoso grito: “Independência ou Morte!”. O local é símbolo da emancipação brasileira. Ali, nasceu o Brasil independente.
O riacho ainda existe, mas está muito diferente do que em 1822. Naquela época, era um curso d’água natural que cortava uma área rural. Com o crescimento da cidade, foi retificado e canalizado. Mas como muitos rios urbanos de São Paulo, sofre com lixo e esgoto.
A nascente do riacho foi preservada em uma área de Mata Atlântica ainda conservada. Incorporado ao Parque da Independência, o riacho apresenta trechos do leito original, integrados ao conjunto histórico.
A degradação ambiental é um grande desafio para a preservação da memória ecológica do local. Em 2022, ano do bicentenário da independência, foram realizadas ações de limpeza e conexão à rede de esgoto com o objetivo de melhorar a qualidade da água do Riacho do Ipiranga e valorizar o patrimônio histórico e natural do local.
O Projeto Margens Plácidas propôs a criação de um parque linear ao longo do riacho, com foco na recuperação ambiental e na valorização da memória histórica e ecológica do local. O nome faz referência ao Hino Nacional, simbolizando a busca por devolver dignidade e tranquilidade à área.