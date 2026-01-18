Queda acentuada no número de borboletas é detectada nos Estados Unidos
Assim, desde 2000 a população de borboletas nos EUA teve uma redução de 22%. Segundo o estudo, três fatores explicam essa queda: uso de inseticidas, mudanças climáticas e perda de habitat.
No geral, 114 espécies de borboleta registraram queda acentuada na quantidade de animais e somente nove aumentaram no período. Nos Estados Unidos, há notificação de 650 espécies de borboletas.
Em julho de 2024, uma pesquisa indicou que borboletas da espécie Vanessa Cardui percorrem milhares de quilômetros voando, sem pousar. Assim, elas conseguem atravessar oceanos.
Os pesquisadores usaram DNA e pólen acumulado pelas borboletas para mostrar que um grupo voou por 4.200 quilômetros sobre o Oceano Atlântico antes de conseguir um local para o pouso.
Essa descoberta explica o mistério levantado pelo entomologista Gerard Talavera em 2013. Ele achou borboletas Vanessa cardui, exaustas e com danos nas asas, em uma praia da Guiana Francesa. Cruzar o oceano leva até 8 dias para as borboletas. Elas conseguem, mas é penoso.
A borboleta Vanessa cardui é chamada popularmente de bela-dama. Ela é encontrada em todos os continentes, exceto na Antártida (por causa do gelo), e vive em qualquer zona temperada, inclusive nas montanhas dos trópicos. A espécie é grande (5 a 9 cm). Tem corpo preto e branco e asas alaranjadas com marcas pretas e brancas.