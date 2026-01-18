Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Queda acentuada no número de borboletas é detectada nos Estados Unidos

Assim, desde 2000 a população de borboletas nos EUA teve uma redução de 22%. Segundo o estudo, três fatores explicam essa queda: uso de inseticidas, mudanças climáticas e perda de habitat.

Crédito: Didier Descouens - wikimedia commons

No geral, 114 espécies de borboleta registraram queda acentuada na quantidade de animais e somente nove aumentaram no período. Nos Estados Unidos, há notificação de 650 espécies de borboletas.

Crédito: ROverhate pixabay

Em julho de 2024, uma pesquisa indicou que borboletas da espécie Vanessa Cardui percorrem milhares de quilômetros voando, sem pousar. Assim, elas conseguem atravessar oceanos.

Crédito: Alvesgaspar - wikimedia comons

Os pesquisadores usaram DNA e pólen acumulado pelas borboletas para mostrar que um grupo voou por 4.200 quilômetros sobre o Oceano Atlântico antes de conseguir um local para o pouso.

Crédito: Jean-Pol GRANDMONT - wikimedia commons

Essa descoberta explica o mistério levantado pelo entomologista Gerard Talavera em 2013. Ele achou borboletas Vanessa cardui, exaustas e com danos nas asas, em uma praia da Guiana Francesa. Cruzar o oceano leva até 8 dias para as borboletas. Elas conseguem, mas é penoso.

Crédito: Michael Hanselmann wikimedia commons

A borboleta Vanessa cardui é chamada popularmente de bela-dama. Ela é encontrada em todos os continentes, exceto na Antártida (por causa do gelo), e vive em qualquer zona temperada, inclusive nas montanhas dos trópicos. A espécie é grande (5 a 9 cm). Tem corpo preto e branco e asas alaranjadas com marcas pretas e brancas.

Crédito: Michael Hanselmann wikimedia commons

