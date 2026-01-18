Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Puro encantamento: As melhores viagens de trem do planeta

Com base nisso, a revista Travel + Leisure providenciou uma nova categoria em seu renomado prêmio World’s Best Awards: a de melhores passeios turísticos de trem do mundo.

Crédito: Jennifer Latuperisa-Andresen unplash

Ao todo, mais de 300 mil leitores votaram para escolher os melhores da edição 2024. Entre os critérios, eles avaliaram a qualidade das acomodações, comida, serviço, itinerários e valor. Confira agora quais foram os 5 primeiros!

Crédito: Flickr Mark Busse

5º) Royal Canadian Pacific (pontuação do leitor: 85,67): Considerado um dos trens de luxo mais exclusivos do Canadá, o Royal Canadian Pacific oferece uma viagem pelos deslumbrantes cenários das Montanhas Rochosas.

Crédito: Flickr Avery Sieben

Com um ambiente luxuoso e histórico, é ideal para quem busca uma experiência íntima e sofisticada, explorando a beleza natural do oeste canadense.

Crédito: - Divulgação

A viagem tem várias experiências exclusivas e gastronomia requintada. Um dos pacotes mais populares inclui uma viagem de cinco dias pelas montanhas canadenses.

Crédito: - Divulgação

A exclusividade é tanta que são apenas 24 vagas com preços que partem de R$ 56 mil por pessoa! Que tal?

Crédito: Divulgação

