Puro encantamento: As melhores viagens de trem do planeta
Com base nisso, a revista Travel + Leisure providenciou uma nova categoria em seu renomado prêmio World’s Best Awards: a de melhores passeios turísticos de trem do mundo.
Ao todo, mais de 300 mil leitores votaram para escolher os melhores da edição 2024. Entre os critérios, eles avaliaram a qualidade das acomodações, comida, serviço, itinerários e valor. Confira agora quais foram os 5 primeiros!
5º) Royal Canadian Pacific (pontuação do leitor: 85,67): Considerado um dos trens de luxo mais exclusivos do Canadá, o Royal Canadian Pacific oferece uma viagem pelos deslumbrantes cenários das Montanhas Rochosas.
Com um ambiente luxuoso e histórico, é ideal para quem busca uma experiência íntima e sofisticada, explorando a beleza natural do oeste canadense.
A viagem tem várias experiências exclusivas e gastronomia requintada. Um dos pacotes mais populares inclui uma viagem de cinco dias pelas montanhas canadenses.
A exclusividade é tanta que são apenas 24 vagas com preços que partem de R$ 56 mil por pessoa! Que tal?