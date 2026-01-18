Primeira paróquia do mundo dedicada a Carlo Acutis vira ponto de peregrinação em São Paulo
O jovem italiano, que morreu em decorrência de uma leucemia em 2006, aos 15 anos, foi canonizado no dia 7 de setembro de 2025.
Conhecido por sua vida simples, gosto por videogames e calças jeans, Acutis ganhou notoriedade por criar um site que catalogava milagres da Virgem Maria e ensinamentos da Igreja.
A Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, na zona sul de São Paulo, é a única dedicada a ele e guarda uma relíquia enviada pela família (um fragmento de sua pele).
“A relíquia não é o que fundamenta a fé, mas alimenta a devoção. Ela é um sinal da presença do santo”, comentou o padre Gilberdo Lombardo.
O primeiro milagre reconhecido de Acutis ocorreu no Brasil, quando um menino de três anos foi curado de uma doença no pâncreas depois de tocar num pedaço da camiseta do beato.
A ligação com o país se reforça pelo fato de Acutis ter morrido em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e ser canonizado no Dia da Independência.