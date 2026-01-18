Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeira paróquia do mundo dedicada a Carlo Acutis vira ponto de peregrinação em São Paulo

O jovem italiano, que morreu em decorrência de uma leucemia em 2006, aos 15 anos, foi canonizado no dia 7 de setembro de 2025.

Crédito: Divulgação/Site Carlo Acutis

Conhecido por sua vida simples, gosto por videogames e calças jeans, Acutis ganhou notoriedade por criar um site que catalogava milagres da Virgem Maria e ensinamentos da Igreja.

Crédito: Associação Carlos Acutis/Divulgação

A Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, na zona sul de São Paulo, é a única dedicada a ele e guarda uma relíquia enviada pela família (um fragmento de sua pele).

Crédito: Reprodução

“A relíquia não é o que fundamenta a fé, mas alimenta a devoção. Ela é um sinal da presença do santo”, comentou o padre Gilberdo Lombardo.

Crédito: Reprodução

O primeiro milagre reconhecido de Acutis ocorreu no Brasil, quando um menino de três anos foi curado de uma doença no pâncreas depois de tocar num pedaço da camiseta do beato.

Crédito: Reprodução/GloboNews

A ligação com o país se reforça pelo fato de Acutis ter morrido em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e ser canonizado no Dia da Independência.

Crédito: Reprodução

