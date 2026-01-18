Prestígio mundial: Escócia, onde o golfe nasceu e nunca saiu de moda
O golfe surgiu na Escócia no século 15, quando reis e plebeus já se encantavam com a simplicidade do jogo, tornando-o tradição enraizada. A simplicidade inicial evoluiu em regras e formatos, fazendo, assim, parte da vida cotidiana.
O rei James II chegou a proibir o golfe em 1457, pois distraía os soldados do arco e flecha, mas a popularidade foi tão grande que a proibição logo caiu. Décadas depois, reis como James IV tornaram-se praticantes, legitimando o esporte.
A cidade de Saint Andrews, situada no condado de Fife, no litoral do Mar do Norte, entre Edimburgo e Dundee, é considerada o berço do golfe, pois ali se formaram as primeiras regras oficiais e se consolidou a reputação internacional do esporte.
Com 15 mil habitantes, encanta pela atmosfera charmosa e histórias que ecoam em suas construções medievais. A catedral imponente, o castelo histórico e a universidade (a mais antiga do país) revelam seu legado, marcado também pelos estudos do príncipe William e da duquesa Kate Middleton.
O Old Course de Saint Andrews, com pelo menos cinco séculos de história, é o campo mais famoso do mundo. Afinal, combina tradição secular com desafios técnicos que atraem profissionais e amadores. Suas pontes, bunkers e greens icônicos fazem dele palco de torneios lendários e destino obrigatório para golfistas.
Fundada em 1754, a Royal and Ancient Golf Club tornou-se guardiã das regras globais, pois sua autoridade moldou o esporte em todos os continentes. Até hoje, influencia torneios e mantém viva a herança escocesa.