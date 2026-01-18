Prefere qual? Descubra as diferenças entre crepes e panquecas
Mas você sabe a diferença entre eles? Ambos são práticos, fáceis de preparar, levam ingredientes simples, e agradam pessoas de todas as idades. Sua leveza permite variações rápidas e criativas.
Da mesma forma, os dois combinam bem com saladas, sopas e até carnes grelhadas, tornando-se um complemento ou prato principal equilibrado e saboroso. Mas cada um tem peculiaridades que vamos mostrar.
A diferença entre panqueca e crepe está principalmente na textura, espessura e ingredientes da massa, além do modo de preparo. Veja só.
Panqueca: A massa é mais grossa, fofa e leve, geralmente com fermento, o que faz com que cresça e fique mais macia.
Crepe: A massa é fina e lisa, sem fermento, o que a deixa mais delicada e flexível.
Panqueca: Normalmente leva fermento ou bicarbonato de sódio.
Crepe: Não leva fermento, resultando em uma textura mais fina e leve.
Ambos utilizam farinha, ovos, leite e manteiga.
Panqueca: Na hora do preparo, a massa é despejada em pequenas porções na frigideira e não é espalhada, ficando mais alta e pequena.
Crepe: A massa é espalhada uniformemente sobre a superfície da frigideira, formando uma camada fina e ampla.