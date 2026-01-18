Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pra quem não viu: lontras ‘enamoradas’ surgem um século após sumiço da espécie em Oregon

Autor Flipar
A observação das duas lontras, ocorreu em Ecola Point, na praia de Cannon, que é um ponto badalado que recebe muitos turistas.

Crédito: Divulgação YouTube Elakha Alliance

A descoberta surpreendente foi festejada por biólogos da Elakha Alliance, formada por pesquisadores, comunidades costeiras e lideranças indígenas.

Crédito: "Mike" Michael L. Baird wikimedia commons

Eles acreditam que as duas lontras tenham chegado do estado de Washington, que fica ao norte, onde existe uma população da espécie com cerca de 2 mil indivíduos dessa espécie. Vieram e permaneceram juntas.

Crédito: Divulgação YouTube Elakha Alliance

As lontras, entre outras características, fazem parte da lista de animais monogâmicos, que permanecem com um único parceiro durante toda a vida. São companheiras fiéis, mesmo em longas jornadas.

Crédito: Dmitry Azovtsev/Wikimédia Commons

Além de sua fidelidade conjugal, as mães lontras demonstram notáveis habilidades maternas, cuidando de até duas crias a cada ano.

Crédito: linda janes por Pixabay

As lontras são mamíferos carnívoros da família dos mustelídeos, grupo que inclui furões e doninhas. Sua origem remonta a milhões de anos, com ancestrais adaptados à vida semiaquática.

Crédito: ArtMechanic/Wikimédia Commons

