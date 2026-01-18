Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pra quem não viu: Girassol supera 10 metros de altura e bate recorde

Pra quem não viu: Girassol supera 10 metros de altura e bate recorde

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

. O novo recorde superou em 1,7 metro a marca anterior de 9,17 metros, conquistada em 2014 pelo alemão Hans-Peter Schiffer.

Crédito: Divulgação Guinness

" class="op_lazy">

A planta, apelidada de Clover, foi cultivada em Fort Wayne, no estado de Indiana, pelo paisagista e vendedor de sementes ucraniano Alex Babich.

Crédito: Divulgação Guinness

" class="op_lazy">

A medição oficial ocorreu em 3 de setembro, acompanhada por representantes do Departamento de Pesos e Medidas do Condado de Allen e por especialistas da Universidade Purdue. Muita gente acompanhou.

Crédito: Divulgação Guinness

" class="op_lazy">

De acordo com o Guinness World Records, o girassol de Babich alcança quase o dobro da altura da estátua de Abraham Lincoln no Lincoln Memorial.

Crédito: Imagem de dcandau por Pixabay

" class="op_lazy">

A planta também chega facilmente ao topo de uma casa de três andares, impressionando pelo porte incomum. Na foto, a planta quando ainda era uma muda a ser cultivada.

Crédito: Divulgação Guinness

" class="op_lazy">

O girassol é uma planta conhecida por sua impressionante inflorescência em amarelo e seu movimento de “seguir” o sol ao longo do dia durante sua fase de crescimento.

Crédito: Gérôme Bruneau Unsplash

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar