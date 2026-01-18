Pra quem não viu: Girassol supera 10 metros de altura e bate recorde
. O novo recorde superou em 1,7 metro a marca anterior de 9,17 metros, conquistada em 2014 pelo alemão Hans-Peter Schiffer.
A planta, apelidada de Clover, foi cultivada em Fort Wayne, no estado de Indiana, pelo paisagista e vendedor de sementes ucraniano Alex Babich.
A medição oficial ocorreu em 3 de setembro, acompanhada por representantes do Departamento de Pesos e Medidas do Condado de Allen e por especialistas da Universidade Purdue. Muita gente acompanhou.
De acordo com o Guinness World Records, o girassol de Babich alcança quase o dobro da altura da estátua de Abraham Lincoln no Lincoln Memorial.
A planta também chega facilmente ao topo de uma casa de três andares, impressionando pelo porte incomum. Na foto, a planta quando ainda era uma muda a ser cultivada.
O girassol é uma planta conhecida por sua impressionante inflorescência em amarelo e seu movimento de “seguir” o sol ao longo do dia durante sua fase de crescimento.