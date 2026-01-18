Pouco conhecida, arônia-negra ajuda a manter a saúde do coração
Publicada pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a pesquisa indica que a arônia-negra contribui para a redução da pressão arterial, dos níveis de colesterol e ainda pode controlar a glicemia (açúcar) no sangue.
O estudo analisou um grupo de adultos que consumiram pelo período de um ano e meio a fruta nativa da América do Norte e de baixa caloria. Ela também é rica em fibras, vitamina C e K, além de ferro.
Além das frutas de consumo mais comum e frequente, o Brasil tem uma série de frutas exóticas, consumidas puras ou usadas para o preparo de sobremesas. São nativas de outros países, mas foram trazidas para cá. Veja a seguir!
Lichia (Litchi chinensis Sonn) – É uma fruta tropical originária das províncias de Guangdong e Fujian, no sul da China, Amplamente cultivada em outros países da Ásia, como Índia, Tailândia e Vietnã, e também em regiões subtropicais e tropicais pelo mundo, incluindo partes do Brasil.
A lichia é uma fruta pequena e redonda ou oval, com 3 a 4 cm de diâmetro. Tem casca rugosa e fina de cor vermelha ou rosada, que não é comestível. A polpa é translúcida, suculenta e doce, combinando notas de uva e pera. Sua única semente marrom-escura também não é comestível.
Pitaya (Hylocereus undatus) – Também conhecida como fruta-do-dragão, é originária da América Central e do México, cultivada atualmente em várias partes do mundo, incluindo a Ásia (como Vietnã, Tailândia e Malásia), Israel, Estados Unidos e Brasil.