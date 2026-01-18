Pó de diamante pode resfriar o planeta e deter o aquecimento global
O problema é que o lançamento dessa quantidade de pó da pedra preciosa teria um custo astronômico – sem trocadilhos: estimados 200 trilhões de dólares até o fim do século 21. Mas o estudo mostra como são urgentes as medidas para frear o aquecimento da Terra e evitar a escalada de catástrofes naturais.
O diamante é uma das pedras mais valiosas do mundo. Ele não existe em abundância na natureza. E enche os olhos com seu brilho magnifico. Esse brilhante é formado de carbono puro cristalizado, que fica depositado em camadas internas da crosta terrestre.
Normalmente, o diamante cristaliza com uma estrutura num formato cúbico e pode ser sintetizado industrialmente.
O diamante é um dos mais duros materiais naturais que existem. Por isso, não pode ser riscado por nenhum outro mineral ou substância, exceto o próprio diamante,
Trabalhado como joia, ele é extremamente valioso no mercado. E, dependendo de sua característica, é negociado em leilões.
Os países que mais produzem diamantes usam a maior parte da mineração para pesquisas e propósitos industriais, não para criação de joias.