Pó de diamante pode resfriar o planeta e deter o aquecimento global

O problema é que o lançamento dessa quantidade de pó da pedra preciosa teria um custo astronômico – sem trocadilhos: estimados 200 trilhões de dólares até o fim do século 21. Mas o estudo mostra como são urgentes as medidas para frear o aquecimento da Terra e evitar a escalada de catástrofes naturais.

Crédito: ZCH pexels