Perereca brasileira recebe nome de personagem da literatura
Trata-se da Nyctimantis diadorim, anfíbio do gênero perereca-de-capacete nativo do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, unidade de conservação situada na divisa de Minas Gerais com a Bahia. A espécie foi descrita em artigo na revista científica “Herpetologica”.
Um dos autores do artigo, o biólogo Reuber Albuquerque Brandão declarou em entrevista ao site “Terra da Gente” que encontrou um exemplar pela primeira vez em 2011. Era uma fêmea, claramente uma perereca-de-capacete, um grupo de espécies que possuem diferentes graus de ossificação craniana”, afirmou.
No clássico da literatura nacional “Grande Sertão: Veredas”, Diadorim é o nome de um jagunço companheiro de lutas de Riobaldo, protagonista e narrador da história. Reuber é fã da obra e, por isso, batizou a nova espécie de anfíbio com o nome da personagem.
Muita gente confunde sapo, perereca e rã . Mas eles não possuem as mesmas características, embora todos sejam anfíbios que pertencem à ordem Anura, palavra que significa sem cauda em grego antigo. Apesar desse aspecto, mesmo com muitas semelhanças físicas, os três são animais diferentes.
Das mais de 8.400 espécies de anfíbios conhecidas no mundo, 1.188 estão no Brasil. Assim, 1.144 são espécies de anuros, tornando o país como a maior diversidade desse grupo de anfíbios no mundo, segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN).
O órgão pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e ressalta que dentro da ordem Anura estão várias famílias de sapos, rãs e pererecas cujas espécies estão em todos os continentes, com exceção da Antártica.