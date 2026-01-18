Perereca brasileira recebe nome de personagem da literatura

No clássico da literatura nacional “Grande Sertão: Veredas”, Diadorim é o nome de um jagunço companheiro de lutas de Riobaldo, protagonista e narrador da história. Reuber é fã da obra e, por isso, batizou a nova espécie de anfíbio com o nome da personagem.

Crédito: Reprodução/Secretaria de Educação e Cultura de Goiás