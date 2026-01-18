Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Peculiaridades horripilantes sobre os crocodilos

Autor Flipar
Esses répteis surgiram há cerca de 200 milhões de anos. Viviam já no tempo dos dinossauros e sobreviveram a grandes extinções. O ancestral mais próximo dos crocodilos seria os arcossauros, parentes também das aves. Por isso, são considerados fósseis vivos.

Crédito: TheDigitalArtist

Os crocodilos ficam de boca aberta para regular a temperatura do corpo, pois não suam. Essa posição também os ajuda a assustar possíveis ameaças.

Crédito: Pixabay

Esses répteis possuem cerca de 60 a 70 dentes afiados, que são constantemente renovados ao longo da vida. Esses dentes são perfeitos para agarrar e segurar a presa.

Crédito: Pixabay

A cauda é forte e musculosa, usada para nadar com grande velocidade. Serve também como arma para golpear inimigos.

Crédito: pixabay

Os crocodilos podem viver entre 70 e 100 anos em média. Alguns exemplares em cativeiro chegam a ultrapassar essa idade.

Crédito: Pixabay

Eles são os maiores répteis do mundo hoje, com algumas espécies medindo mais de 6 metros. O crocodilo-de-água-salgada é o maior de todos.

Crédito: Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay

