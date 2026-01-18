Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Passiflora: quando a natureza que embeleza também acalma os nervos

Passiflora: quando a natureza que embeleza também acalma os nervos

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Originária das Américas, principalmente do Brasil, a passiflora ganhou destaque na cultura indígena e depois na medicina popular. Suas flores coloridas simbolizam a paixão de Cristo, daí o nome “passion flower”.

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

Do ponto de vista medicinal, a passiflora é usada há séculos como calmante natural. Suas folhas e flores possuem compostos que auxiliam no controle da ansiedade e da insônia.

Crédito: Freepik/benzoix

" class="op_lazy">

O chá de passiflora é um dos mais tradicionais fitoterápicos no combate ao estresse. Ele ajuda a relaxar os músculos e a melhorar a qualidade do sono de forma leve e natural.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Além do chá, extratos e cápsulas da planta são encontrados em farmácias de manipulação e produtos naturais. São indicados principalmente para pessoas com nervosismo constante.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Entre seus principais compostos ativos estão os flavonoides e alcaloides. Eles agem no sistema nervoso central, favorecendo a redução da excitabilidade e promovendo bem-estar.

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

Estudos científicos têm confirmado a eficácia da passiflora contra transtornos leves de ansiedade. Em alguns casos, é comparada a medicamentos sintéticos, mas com menos efeitos colaterais.

Crédito: Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar