Passiflora: quando a natureza que embeleza também acalma os nervos
Originária das Américas, principalmente do Brasil, a passiflora ganhou destaque na cultura indígena e depois na medicina popular. Suas flores coloridas simbolizam a paixão de Cristo, daí o nome “passion flower”.
Do ponto de vista medicinal, a passiflora é usada há séculos como calmante natural. Suas folhas e flores possuem compostos que auxiliam no controle da ansiedade e da insônia.
O chá de passiflora é um dos mais tradicionais fitoterápicos no combate ao estresse. Ele ajuda a relaxar os músculos e a melhorar a qualidade do sono de forma leve e natural.
Além do chá, extratos e cápsulas da planta são encontrados em farmácias de manipulação e produtos naturais. São indicados principalmente para pessoas com nervosismo constante.
Entre seus principais compostos ativos estão os flavonoides e alcaloides. Eles agem no sistema nervoso central, favorecendo a redução da excitabilidade e promovendo bem-estar.
Estudos científicos têm confirmado a eficácia da passiflora contra transtornos leves de ansiedade. Em alguns casos, é comparada a medicamentos sintéticos, mas com menos efeitos colaterais.