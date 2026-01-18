Parque em Balneário Camboriú tem peças originais da Nasa, a agência espacial americana
O Space Adventure, que também tem uma unidade em Canela, no Rio Grande do Sul, abriga o maior acervo de artigos da Nasa fora dos Estados Unidos.
Localizado na Avenida das Flores, no bairro dos Estados, o Space Adventure de Balneário Camboriú apresenta aos visitantes mais de 300 itens exclusivos dos Projetos Mercury, Gemini e Apollo, sequência de programas espaciais que terminaram por levar o homem à lua no fim dos anos 1960.
Entre os artigos originais em exibição no parque estão peças da sala de controle e mesas que fizeram parte dos projetos Apollo.
A réplica da sala de controle de Houston, no Texas, dá ao visitante uma noção de como eram na época os espaços de coordenação e decisões das missões espaciais.
Trajes e acessórios espaciais, além de partes originais dos foguetes, compõem o acervo em exibição nas salas.
Um dos itens mais valiosos do acervo é um traje reserva do engenheiro mecânico Buzz Aldrin. A roupa esteve entre os pertences do piloto do módulo lunar na missão Apollo 11, a primeira a pousar na lua, em 1969.