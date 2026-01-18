Os instrumentos dos anjos na arte: melodias que elevam o espírito
A música, nesse contexto, é considerada uma forma pura de adoração e comunicação com o sagrado. Ela eleva o espírito e cria uma conexão direta com o divino.
A Bíblia menciona vários instrumentos musicais usados em celebrações e louvores, sendo os principais: Trombeta, harpa, cítara, lira , flauta, tamborim e saltério
O primeiro instrumento mencionado na Bíblia é o kinnor, traduzido como harpa ou lira, citado em Gênesis 4:21. Esse instrumento simboliza a origem da música como uma forma de expressão espiritual e celebração divina.
Em Gênesis 4.21 está escrito o seguinte: “O nome de seu irmão era Jubal; este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta”.
Na tradição cristã, anjos tocando harpas representam harmonia e paz celestial. O som suave da harpa simboliza a serenidade divina e a conexão com o sagrado.
Hoje a harpa é usada em orquestras e apresentações solo, especialmente na música clássica e new age, para criar atmosferas calmas e introspectivas.