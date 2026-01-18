Os animais mais fiéis do mundo; unidos para sempre
Alguns fazem danças, outros travam batalhas sangrentas, tudo para conseguir conquistar um pretendente. Mas, uma coisa que muitos não sabem é que existem animais monogâmicos, ou seja, que são fiéis a apenas um parceiro durante a vida.
Apesar de as aves serem o principal exemplo de animais monogâmicos, existem também mamíferos e até vertebrados marinhos que formam fortes vínculos com seus pares; conheça alguns exemplos!
Lontras do rio: Um dos maiores exemplos são as lontras de rio, que permanecem com um único parceiro durante toda a vida.
Além de sua fidelidade conjugal, as mães lontras demonstram notáveis habilidades maternas, cuidando de até duas crias a cada ano.
Peixes-frade: Embora a monogamia seja incomum entre os peixes, os peixes-frade são uma exceção, conhecidos por formarem laços permanentes com seus parceiros.
Esses peixes passam a vida ao lado de seus companheiros, nadando juntos pelos oceanos, caçando em dupla e protegendo seu território de potenciais predadores.