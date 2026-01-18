Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Natação: esporte e recreação numa só atividade física

Autor Flipar
Com mais de 300 milhões de visitas recreativas anuais nos Estados Unidos, a natação é uma das atividades recreativas mais populares do país, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Crédito: Alkarim.pirmohamed/Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

Essa popularidade se deve, em grande parte, aos benefícios únicos que a natação oferece. Mitch Lomax, pneumologista e fisiologista do exercício, destaca que a prática regular melhora a força, a resistência muscular, reduz lesões traumáticas e contribui para o bem-estar mental.

Crédito: Andrefs9/Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

Embora muitos valorizem atividades como corrida ou ciclismo, a natação oferece uma série de benefícios que vão além do condicionamento físico.

Crédito: Agência Brasil Fotografias/Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

Ela não apenas fortalece os músculos, mas também promove a saúde mental, cardiovascular e pulmonar.

Crédito: kalhh por Pixabay

" class="op_lazy">

Um dos principais benefícios da natação é o fortalecimento do coração. A atividade aumenta a frequência cardíaca e melhora a circulação, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares.

Crédito: Robina Weermeijer Unsplash

" class="op_lazy">

Hirofumi Tanaka, especialista em saúde cardiovascular, explica que a natação ajuda a reduzir a pressão arterial e melhora a eficiência do sistema cardiovascular, desafiando os pulmões a atender às demandas de uma frequência cardíaca elevada.

Crédito: Arquivo/MS

