Natação: esporte e recreação numa só atividade física
Com mais de 300 milhões de visitas recreativas anuais nos Estados Unidos, a natação é uma das atividades recreativas mais populares do país, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.
Essa popularidade se deve, em grande parte, aos benefícios únicos que a natação oferece. Mitch Lomax, pneumologista e fisiologista do exercício, destaca que a prática regular melhora a força, a resistência muscular, reduz lesões traumáticas e contribui para o bem-estar mental.
Embora muitos valorizem atividades como corrida ou ciclismo, a natação oferece uma série de benefícios que vão além do condicionamento físico.
Ela não apenas fortalece os músculos, mas também promove a saúde mental, cardiovascular e pulmonar.
Um dos principais benefícios da natação é o fortalecimento do coração. A atividade aumenta a frequência cardíaca e melhora a circulação, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares.
Hirofumi Tanaka, especialista em saúde cardiovascular, explica que a natação ajuda a reduzir a pressão arterial e melhora a eficiência do sistema cardiovascular, desafiando os pulmões a atender às demandas de uma frequência cardíaca elevada.