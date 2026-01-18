Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Montreal lidera ranking mundial na relação custo/qualidade de vida

Autor Flipar
A avaliação levou em conta mais de 200 critérios, incluindo preços de habitação, transporte, alimentação, vestuário, bens domésticos e opções de entretenimento.

Crédito: wikimedia commons David G. Gordon

O estudo identificou as melhores cidades para expatriados, ou seja, indivíduos que vivem fora de seus países de origem por motivos profissionais ou acadêmicos.

Crédito: Michael Siebert por Pixabay

No topo do ranking geral ficou a cidade de Montreal, no Canadá, que alcançou a 118ª posição em termos de custo de vida geral e a 20ª em qualidade de vida.

Crédito: Taxiarchos228 wikimedia commons

Segundo o relatório, apenas sete outras cidades no mundo atingem esse mesmo equilíbrio: Varsóvia (Polônia), Budapeste (Hungria), Ljubljana (Eslovênia), Kuala Lumpur (Malásia), Zagreb (Croácia), Cidade do Panamá (Panamá) e Santiago (Chile).

Crédito: Ervin Lukacs Unsplash

“A lista destas oito deve ser do interesse de famílias que buscam um estilo de vida melhor, trabalho remoto/nômades digitais e empresas que buscam locais que sejam atraentes para os melhores talentos”, ressaltou a Mercer.

Crédito: pexels Santiago López

Entre as cidades do mundo mais caras para se viver, Hong Kong, Singapura (foto) e Zurique ficaram nas primeiras posições.

Crédito: Supanut Arunoprayote - Wikimédia Commons

