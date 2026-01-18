Montreal lidera ranking mundial na relação custo/qualidade de vida
A avaliação levou em conta mais de 200 critérios, incluindo preços de habitação, transporte, alimentação, vestuário, bens domésticos e opções de entretenimento.
O estudo identificou as melhores cidades para expatriados, ou seja, indivíduos que vivem fora de seus países de origem por motivos profissionais ou acadêmicos.
No topo do ranking geral ficou a cidade de Montreal, no Canadá, que alcançou a 118ª posição em termos de custo de vida geral e a 20ª em qualidade de vida.
Segundo o relatório, apenas sete outras cidades no mundo atingem esse mesmo equilíbrio: Varsóvia (Polônia), Budapeste (Hungria), Ljubljana (Eslovênia), Kuala Lumpur (Malásia), Zagreb (Croácia), Cidade do Panamá (Panamá) e Santiago (Chile).
“A lista destas oito deve ser do interesse de famílias que buscam um estilo de vida melhor, trabalho remoto/nômades digitais e empresas que buscam locais que sejam atraentes para os melhores talentos”, ressaltou a Mercer.
Entre as cidades do mundo mais caras para se viver, Hong Kong, Singapura (foto) e Zurique ficaram nas primeiras posições.