Manteiga ou margarina? Saiba as diferenças antes de decidir
Por muitas décadas, se debateu entre quem era mais saudável para o consumidor. No entanto, a manteiga apresenta gordura saturada e colesterol, enquanto a margarina não contém colesterol, mas pode contar com a gordura interesterificada (substituta da gordura trans).
No momento, porém, não há um consenso entre os especialistas sobre qual produto é mais saudável. Por outro lado, eles recomendam que o uso de cada uma delas deve ser de forma equilibrada, sem exageros.
Antes de entender as diferenças entre os produtos, é preciso destacar que a utilização de ambos vai muto além do pão no fim da tarde ou pela manhã. Eles também aparecerem com ingrediente essencial na construção de um bolo, tortas, massas, risotos, refogados e molhos.
Primeiramente, é preciso destacar que a manteiga é um produto de origem animal, feita a partir da nata do leite de vaca. Ela é conhecida pelo sabor rico e natural e passa por um processamento mínimo.
A margarina, por sua vez, é um produto vegetal feito a partir de óleos, como os de soja e milho. Ela passa por processos industriais que podem gerar a gordura trans, que também está associada ao aumento do risco de doenças cardíacas.
Por outro lado, a manteiga é rica em gorduras saturadas, que podem elevar o colesterol LDL (ruim) se consumidas em excesso.