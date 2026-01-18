Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manteiga ou margarina? Saiba as diferenças antes de decidir

Por muitas décadas, se debateu entre quem era mais saudável para o consumidor. No entanto, a manteiga apresenta gordura saturada e colesterol, enquanto a margarina não contém colesterol, mas pode contar com a gordura interesterificada (substituta da gordura trans).

No momento, porém, não há um consenso entre os especialistas sobre qual produto é mais saudável. Por outro lado, eles recomendam que o uso de cada uma delas deve ser de forma equilibrada, sem exageros.

Antes de entender as diferenças entre os produtos, é preciso destacar que a utilização de ambos vai muto além do pão no fim da tarde ou pela manhã. Eles também aparecerem com ingrediente essencial na construção de um bolo, tortas, massas, risotos, refogados e molhos.

Primeiramente, é preciso destacar que a manteiga é um produto de origem animal, feita a partir da nata do leite de vaca. Ela é conhecida pelo sabor rico e natural e passa por um processamento mínimo.

A margarina, por sua vez, é um produto vegetal feito a partir de óleos, como os de soja e milho. Ela passa por processos industriais que podem gerar a gordura trans, que também está associada ao aumento do risco de doenças cardíacas.

Por outro lado, a manteiga é rica em gorduras saturadas, que podem elevar o colesterol LDL (ruim) se consumidas em excesso.

